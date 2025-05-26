фото: поліція

ДТП трапилася днями, 23 травня, близько 13:00 у Кременці на вулиці Осовиця

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За попередніми даними, водій авто Iveco не обрав безпечної швидкості руху та вилетів у кювет.

На момент аварії в салоні авто були троє пасажирів. Усіх їх разом з водієм доставили до лікарні в травматологічне відділення. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.

Нагадаємо, 24 травня на Кіровоградщині сталася ДТП з вантажівкою, легковиком та двома мікроавтобусами. Загинули три людини, ще двоє травмованих.