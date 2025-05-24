фото: ДСНС

ДТП сталася в суботу, 24 травня, близько пʼятої ранку на трасі Т-1214 біля селища Новоархангельськ Голованівського району

Про це повідомляє пресслужба поліції та ДСНС, передає RegioNews.

Відбулося зіткнення мікроавтобусів Мercedec-Benz Sprinter, Volkswagen Transporter, легковика Volkswagen Polo та вантажівки "МАН".

Внаслідок ДТП водій Мercedec, його пасажирка та водій Volkswagen Transporter (67 та 45 років) – загинули на місці. Пасажирка Mercedes та водій "МАН" отримали травми.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло загиблої жінки з пошкодженого мікроавтобуса.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Обставини події з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, пізно ввечері 23 травня на Дніпропетровщині автівка Mazda врізалась у дерево. Шестеро постраждалих, серед них – дитина.