Житель Тернопільщини хотів придбати авто, а втратив майже 130 тисяч гривень

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами постраждалого, він знайшов оголошення на популярній онлайн-платформі. Автомобіль пропонували за досить вигідною ціною. Продавець вийшов на зв’язок, надав фото та відео авто і навіть пообіцяв доставити транспорт покупцеві.

Після цього продавець наполіг на передоплаті – мовляв, аби не їхати даремно, потрібно перерахувати половину вартості автомобіля. Чоловік поголився на ці умови і переказав на вказаний банківський рахунок понад 128 тисяч гривень.

Щойно кошти надійшли на рахунок "продавця", зв’язок із ним обірвався.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника.

Нагадаємо, через бажання заробити в інтернеті жителька Тернопільщини втратила майже 100 тисяч гривень.