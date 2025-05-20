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20 травня 2025, 10:59

Житель Тернопільщини хотів придбати авто, а втратив майже 130 тисяч гривень

20 травня 2025, 10:59
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фото: freepik.com
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Співробітники поліції встановлюють обставини шахрайства, внаслідок якого 52-річний мешканець Тернопільської області втратив понад 128 тисяч гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами постраждалого, він знайшов оголошення на популярній онлайн-платформі. Автомобіль пропонували за досить вигідною ціною. Продавець вийшов на зв’язок, надав фото та відео авто і навіть пообіцяв доставити транспорт покупцеві.

Після цього продавець наполіг на передоплаті – мовляв, аби не їхати даремно, потрібно перерахувати половину вартості автомобіля. Чоловік поголився на ці умови і переказав на вказаний банківський рахунок понад 128 тисяч гривень.

Щойно кошти надійшли на рахунок "продавця", зв’язок із ним обірвався.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника.

Нагадаємо, через бажання заробити в інтернеті жителька Тернопільщини втратила майже 100 тисяч гривень.

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