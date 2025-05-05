В Тернопольской области аферист за 40 000 грн обещал оформить документы для выезда в США

фото: freepik.com

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 18-летняя девушка. По словам потерпевшей, она перевела значительную сумму денег на банковскую карточку неизвестного лица, которая представилась посредником по оформлению документов для участия в международной программе поддержки граждан Украины "U4U". Потерпевшая планировала оформить документы для выезда в США в рамках этой программы.

Псевдопосредник обещал за соответствующую плату сможет оказать помощь в прохождении всех необходимых процедур. Однако сразу после получения денег неизвестный скрылся.

Правоохранители возбудили уголовное производство в соответствии с частью 1 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Тернопольской области полицейские задержали злоумышленника, который за 10 тысяч долларов обещал "списать с армии" военного.