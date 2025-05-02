17:10  02 травня
Синоптикиня попередила українців про небезпечні метеорологічні явища
15:16  02 травня
Зґвалтував власну доньку: на Київщині винесли вирок педофілу
13:29  02 травня
Трагедія на Буковині: у річці виявили тіло зниклої школярки
UA | RU
UA | RU
02 травня 2025, 17:59

На Тернопільщині поліцейські затримали зловмисника, який за 10 тисяч доларів обіцяв "списати з армії" військового

02 травня 2025, 17:59
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Зловмисник обіцяв за грошову винагороду виготовити документи про непридатність до військової служби. Поліцейські затримали фігуранта та оголосили йому про підозру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Зловмисником виявився 44-річний мешканець Хмельниччини, який зловживав впливом у територіальному центрі комплектування.

Він запропонував чоловікові, який є військовослужбовцем, звільнитись зі служби. Зловмисник розповів, що має знайомства у ТЦК та у медичних закладах, а тому може без проблем посприяти оформленню військово-облікових документів щодо визнання чоловіка непридатним до військової служби та виключення його з військового обліку. Послугу оцінив у 10 тисяч доларів США.

Тепер зловмиснику загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Тернопільській області поліція викрила незаконну схему переправлення військовозобов’язаних за кордон.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область Схеми хабар корупція
На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який до смерті побив співмешканку
01 травня 2025, 12:30
На Тернопільщині двоє неповнолітніх обікрали склад автозапчастин
30 квітня 2025, 19:17
На Тернопільщині судитимуть працівника ТЦК, який за 5000 доларів обіцяв звільнити від військової служби
30 квітня 2025, 10:44
Всі новини »
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
Усик назвав ідеального суперника для прощального бою
02 травня 2025, 18:50
У Черкаській області судитимуть начальника ТЦК, за те що той не виконав мобілізаційний план
02 травня 2025, 18:44
ДТП на Київщині: постраждали і водій, і пасажири
02 травня 2025, 18:16
Ще шестеро дітей повернулися в Україну із тимчасово окупованих територій
02 травня 2025, 17:26
Синоптикиня попередила українців про небезпечні метеорологічні явища
02 травня 2025, 17:10
Закохалась в агента ФСБ: жінка, яка стріляла в Стерненка, думала, що працює на СБУ
02 травня 2025, 16:55
Прикордонники Львівщини отримали партію безпілотників майже на 10 млн грн
02 травня 2025, 16:50
На Рівненщині тривають перевірки аптек: порушників вже оштрафували
02 травня 2025, 16:44
На Львівщині судитимуть членів організованої злочинної групи, які ввозили авто під виглядом гуманітарної допомоги і продавали
02 травня 2025, 16:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »