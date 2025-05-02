На Тернопільщині поліцейські затримали зловмисника, який за 10 тисяч доларів обіцяв "списати з армії" військового

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Зловмисник обіцяв за грошову винагороду виготовити документи про непридатність до військової служби. Поліцейські затримали фігуранта та оголосили йому про підозру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Зловмисником виявився 44-річний мешканець Хмельниччини, який зловживав впливом у територіальному центрі комплектування.

Він запропонував чоловікові, який є військовослужбовцем, звільнитись зі служби. Зловмисник розповів, що має знайомства у ТЦК та у медичних закладах, а тому може без проблем посприяти оформленню військово-облікових документів щодо визнання чоловіка непридатним до військової служби та виключення його з військового обліку. Послугу оцінив у 10 тисяч доларів США.

Тепер зловмиснику загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Тернопільській області поліція викрила незаконну схему переправлення військовозобов’язаних за кордон.