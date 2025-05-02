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02 мая 2025, 17:59

В Тернопольской области полицейские задержали злоумышленника, который за 10 тысяч долларов обещал "списать с армии" военного

02 мая 2025, 17:59
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фото: Национальная полиция
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Злоумышленник обещал за денежное вознаграждение изготовить документы о непригодности к военной службе. Полицейские задержали фигуранта и объявили ему о подозрении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Злоумышленником оказался 44-летний житель Хмельнитчины, злоупотреблявший влиянием в территориальном центре комплектования.

Он предложил мужчине, который является военнослужащим, уволиться со службы. Злоумышленник рассказал, что имеет знакомства в ТЦК и в медицинских учреждениях, а потому может без проблем посодействовать оформлению военно-учетных документов по признанию мужчины непригодным к военной службе и исключению его из военного учета. Услугу оценил в 10 тысяч долларов.

Теперь злоумышленнику грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области полиция разоблачила незаконную схему переправки военнообязанных за границу.

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