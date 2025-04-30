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30 апреля 2025, 19:17

В Тернопольской области двое несовершеннолетних обворовали состав автозапчастей

30 апреля 2025, 19:17
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фото: Национальная полиция
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Двое несовершеннолетних жителей Тернопольского района ночью угнали из складского помещения автозапчастей на 17 тысяч гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

К правоохранителям с заявлением обратился предприниматель с заявлением о том, что неизвестные совершили кражу комплектующих из склада в селе Чистилов. Во время оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска с поличным задержали злоумышленников. К преступлению оказались причастны двое несовершеннолетних жителей Тернопольского района 2007 и 2009 годов рождения.

Фигуранты, арендовав у знакомого авто, ночью приехали в складские помещения, перелезли через забор, а затем, сняв часть шиферного покрытия, проникли внутрь помещения и угнали комплектующие.

Сумма нанесенного ущерба составила 17 тысяч гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство в соответствии с частью 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Тернопольской области полицейские задержали мужчину, который похитил минеральные удобрения.

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