В Тернопольской области двое несовершеннолетних обворовали состав автозапчастей
Двое несовершеннолетних жителей Тернопольского района ночью угнали из складского помещения автозапчастей на 17 тысяч гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
К правоохранителям с заявлением обратился предприниматель с заявлением о том, что неизвестные совершили кражу комплектующих из склада в селе Чистилов. Во время оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска с поличным задержали злоумышленников. К преступлению оказались причастны двое несовершеннолетних жителей Тернопольского района 2007 и 2009 годов рождения.
Фигуранты, арендовав у знакомого авто, ночью приехали в складские помещения, перелезли через забор, а затем, сняв часть шиферного покрытия, проникли внутрь помещения и угнали комплектующие.
Сумма нанесенного ущерба составила 17 тысяч гривен.
По данному факту возбуждено уголовное производство в соответствии с частью 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Тернопольской области полицейские задержали мужчину, который похитил минеральные удобрения.