фото: Боярський

В середу, 30 квітня, на території Шумської громади на Тернопільщині впали уламки ворожого безпілотника

Про це повідомив голова Шумської громади Вадим Боярський, передає RegioNews.

"На території нашої громади зафіксовано падіння уламків засобів ураження за межами населених пунктів. Постраждалих та руйнувань немає. На місці працюють усі відповідні служби", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 30 квітня (із 21:30 29 квітня) росіяни атакували Україну 108-та ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів. Сили ППО збили 50 зі 108 дронів, ще 22 – локаційно втрачені.