У громаді на Тернопільщині впали уламки російського дрона
В середу, 30 квітня, на території Шумської громади на Тернопільщині впали уламки ворожого безпілотника
Про це повідомив голова Шумської громади Вадим Боярський, передає RegioNews.
"На території нашої громади зафіксовано падіння уламків засобів ураження за межами населених пунктів. Постраждалих та руйнувань немає. На місці працюють усі відповідні служби", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 30 квітня (із 21:30 29 квітня) росіяни атакували Україну 108-та ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів. Сили ППО збили 50 зі 108 дронів, ще 22 – локаційно втрачені.
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
Зіткнення авто на Житомирщині: постраждали четверо чоловіків
30 квітня 2025, 14:50Верховна Рада дала "зелене світло" для перевезень на гуманітарному транспорті
30 квітня 2025, 14:30Росіяни штурмують Сумщину малими групами на квадроциклах, – ДПСУ
30 квітня 2025, 14:23На Волині зупиняється на ремонт міжнародний пункт пропуску
30 квітня 2025, 14:22Через російські обстріли на Донеччині спалахнули масштабні пожежі
30 квітня 2025, 13:58Путін, Трамп і примара миру: як Кремль намагається диктувати умови Заходу
30 квітня 2025, 13:57Падіння підлітків із багатоповерхівки у Львові: поліція встановила особи загиблих
30 квітня 2025, 13:55"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
30 квітня 2025, 13:35На Львівщині підліток ледве не задихнувся через шматок шашлика
30 квітня 2025, 13:24
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Всі блоги »