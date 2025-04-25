Жителю Тернопільщини загрожує до 4 років позбавлення волі за підкуп поліцейського
Нетверезий водій запропонував 15 000 гривень поліцейським, аби уникнути адміністративної відповідальності
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Під час патрулювання у м. Бучач поіцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль ВАЗ-2105, яким керував житель Тернопільської області. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Це підтвердив огляд на місці зупинки за допомогою спеціального приладу.
Щоб уникнути складання адміністративного протоколу, водій запропонував поліцейським хабар.
Тепер окрім штрафу за нетверезе водіння горе-водію загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік загинув під вантажівкою під час ремонту.