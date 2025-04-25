Жителю Тернопільщини загрожує до 4 років позбавлення волі за підкуп поліцейського

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час патрулювання у м. Бучач поіцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль ВАЗ-2105, яким керував житель Тернопільської області. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Це підтвердив огляд на місці зупинки за допомогою спеціального приладу.

Щоб уникнути складання адміністративного протоколу, водій запропонував поліцейським хабар.

Тепер окрім штрафу за нетверезе водіння горе-водію загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік загинув під вантажівкою під час ремонту.