На Буковині другий тиждень шукають зниклу 13-річну дівчинку

фото: Нацполіція

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Чернівецькій області, передає RegioNews.

Наразі до пошуків залучили особовий склад поліції, Національної гвардії України, операторів БпЛА, рятувальників, військовослужбовців, волонтерів та місцевих жителів.

Крім того, до пошуків залучили фахівців водолазних робіт і спецтехніку, які обстежили русло річки Прут.

Прикмети зниклої дитини: зріст 160 см, худорлява, волосся середньої довжини, коричневе на корінні та червоне по всій довжині. Була одягнута у чорну куртку, світлі джинси та білі кросівки.

Правоохоронці просять повідомляти будь-яку інформація про місцезнаходження Еріки Руснак на спецлінію "102" чи за номером телефону: +380952524033.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині зникла 16-річна школярка Марія Родіна.