11:19  22 квітня
В Одесі працівника ТЦК судитимуть за хуліганство
09:49  22 квітня
В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода цього тижня
07:05  22 квітня
У Білій Церкві втопилася 15-річна дівчина
UA | RU
UA | RU
22 квітня 2025, 18:40

На Буковині другий тиждень шукають зниклу 13-річну дівчинку

22 квітня 2025, 18:40
Читайте также на русском языке
фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Буковинські поліцейські продовжують пошуки 13-річної жительки села Чагор Чернівецького району Еріки Руснак. Дівчинка зникла 11 квітня

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Чернівецькій області, передає RegioNews.

Наразі до пошуків залучили особовий склад поліції, Національної гвардії України, операторів БпЛА, рятувальників, військовослужбовців, волонтерів та місцевих жителів.

Крім того, до пошуків залучили фахівців водолазних робіт і спецтехніку, які обстежили русло річки Прут.

Прикмети зниклої дитини: зріст 160 см, худорлява, волосся середньої довжини, коричневе на корінні та червоне по всій довжині. Була одягнута у чорну куртку, світлі джинси та білі кросівки.

Правоохоронці просять повідомляти будь-яку інформація про місцезнаходження Еріки Руснак на спецлінію "102" чи за номером телефону: +380952524033.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині зникла 16-річна школярка Марія Родіна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернівецька область пошук пошук дитини
На Одещині розшукують підлітка
08 квітня 2025, 10:17
У Карпатах заблукали двоє 17-річних юнаків з Києва
07 квітня 2025, 05:24
​​На Прикарпатті рятувальники відшукали молодика, який заблукав у горах
02 квітня 2025, 12:44
Всі новини »
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
У Києві на хабарі викрили топчиновника КМДА
22 квітня 2025, 18:38
На Житомирщині розслідують замах на вбивство 19-річного хлопця
22 квітня 2025, 18:27
Масована атака БпЛА "Герань-2" на Харків та передмістя: постраждали 10 людей
22 квітня 2025, 18:00
У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаудару
22 квітня 2025, 17:30
Пішов у СЗЧ та вбив матір: на Львівщині судили військовослужбовця
22 квітня 2025, 17:29
Росіяни обстріляли Мирноград на Донеччині: 3 загиблих і 2 поранених
22 квітня 2025, 17:00
Українські прикордонники показали, як б’ють по окупантах на Донеччині
22 квітня 2025, 16:57
Збрехав про загибель батька: у Харкові чоловік обманом заманив 17-річну в хостел і зґвалтував
22 квітня 2025, 16:47
У Харкові судитимуть дезертира, який організовував втечу чоловіків за кордон
22 квітня 2025, 16:39
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »