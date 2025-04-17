В Тернопольской области мужчина погиб под грузовиком во время ремонта
Несчастный случай произошел в городе Кременец. Водитель погиб при разгрузке автомобиля
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
При разгрузке грузовика заклинило кузов. Водитель, взяв подручный инструмент, залез под кузов, чтобы отремонтировать его, и в это время часть с грузом упала на него. От полученных травм мужчина скончался на месте.
По факту нарушения требований законодательства об охране труда начато уголовное производство.
Напомним, 16 апреля во Львовской области трехлетний мальчик упал с трактора и попал под колесо. Травмированного ребенка госпитализировали.
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