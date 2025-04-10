Полицейские разоблачили ранее судимого жителя Тернополя в совершении серии краж с авто

фото: Национальная полиция

За преступления, совершенные в условиях военного положения, злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На днях в полицию обратилась жительница Тернополя с заявлением о краже ноутбука стоимостью более 40 тысяч гривен. По словам потерпевшей, технику она оставила в автомобиле, дверца которого была незаперта. Неизвестный человек, воспользовавшись этим, присвоил чужое имущество.

Причастным к краже оказался ранее неоднократно судимый 44-летний житель Тернополя.

В ходе досудебного расследования стало известно еще о трех кражах, совершенных фигурантом. Все – из автомобилей.

В отношении мужчины начато уголовное производство по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Тернопольской области женщина обворовала брата-военнослужащего.