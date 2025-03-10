В Тернополе приостанавливают отопительный сезон из-за рекордного потепления
В областном центре с 11 марта будет приостановлен отопительный сезон из-за значительного потепления
Об этом сообщает Тернопольский горсовет, передает RegioNews.
"Учитывая значительное повышение температуры наружного воздуха и в целях обеспечения эффективного использования энергоносителей, исполнительный комитет Тернопольского городского совета принял решение о приостановлении отопительного сезона 2024-2025 годов", - говорится в сообщении.
По данным Тернопольского областного центра гидрометеорологии, в Тернополе фиксируют рекордное потепление. К примеру, 9 марта температура в городе достигла почти +17 градусов.
Напомним, в Тернопольской области во время застолья хозяин дома смертельно ранил гостя.
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