фото: ДСНС

Інцидент трапився у Вінниці в неділю, 9 березня, близько 18:00, у ставку на вулиці Гетьмана Мазепи

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

Двоє чоловіків 34 та 40 років провалилися під тонку кригу та не могли самостійно вибратися.

Надзвичайники за допомогою човна, рятувальної мотузки та круга дістали чоловікків із води, доправили їх до берега та передали медикам.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині за добу сталися дві трагічні події на водоймах. Загинули дві дитини, ще одна дитина потрапила до лікарні з переохолодженням.