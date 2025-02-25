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25 лютого 2025, 06:08

На Тернопільщині судитимуть виховательку, яка побила дітей через погану поведінку

25 лютого 2025, 06:08
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Під суд відправили виховательку одного зі спеціальних навчальних закладів на Тернопільщині, яка побила дітей у їдальні

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

У вересні 2024 року вихователька, побачивши, як другокласник спецшколи вечеряє, стоячи біля столу у їдальні, вирішила "покарати" його за нібито неналежну поведінку, вдаривши дитину рукою по лівому плечу, а згодом ще кілька разів по потилиці.

Через кілька хвилин педагог побачила біля віконця з видачі страв першокласника, який теж, за переконанням виховательки, погано себе поводив. Жінка схопила за руку дитину й почала тягнути, хлопчик впав на підлогу, вирвався з рук виховательки й відбіг убік. Проте працівниця спецшколи знову підійшла до першокласника й вдарила його по потилиці.

Моменти побиття дітей були зафіксовані на відеокамерах спостереження навчального закладу.

Наразі завершено розслідування. Обвинувальний акт стосовно виховательки направлений до суду.

Нагадаємо, про те, що правоохоронці розпочали розслідування щодо насильства над дітьми у спецшколі, повідомлялося у листопаді минулого року. Однак тоді подробиць справи не було.

суд діти Тернопільська область Побиття вихователька спецшколи
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