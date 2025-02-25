У Тернополі поліцейські вилучили в іноземців автомат Калашникова і майже 200 патронів

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Під час обшуку в двох іноземців поліцейські Тернополя вилучили зброю та боєприпаси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Поліцію Тернопільської області.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що в Тернополі в приватному будинку орендарі можуть зберігати заборонені предмети. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваних поліцейські вилучили близько 200 патронів і автомат Калашникова.

За даним фактом слідчі поліції розпочали провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, житель української столиці, який вкрав у військового тепловізор, може сісти на 8 років.