У Тернополі поліцейські вилучили в іноземців автомат Калашникова і майже 200 патронів
Під час обшуку в двох іноземців поліцейські Тернополя вилучили зброю та боєприпаси
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Поліцію Тернопільської області.
Правоохоронці отримали інформацію про те, що в Тернополі в приватному будинку орендарі можуть зберігати заборонені предмети. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваних поліцейські вилучили близько 200 патронів і автомат Калашникова.
За даним фактом слідчі поліції розпочали провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує до 7 років позбавлення волі.
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