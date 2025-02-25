На Тернопільщині працівник отримав важкі травми у цеху

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Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Жителя Микулинецької громади доставили до лікарні з тяжкими травмами. Як зʼясувалось, травми 47-річний чоловік отримав на робочому місці. "Швидку" та поліцію викликали співробітники.

Постраждалий – працівник чавунного цеху. За попередньою інформацією, під час виконання робіт він впав з висоти власного зросту та вдарився головою об бетонне покриття.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 6 лютого у Харкові під час ремонтних робіт загинув працівник депо.