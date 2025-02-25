На Тернопільщині працівник отримав важкі травми у цеху
Причину травмування чоловіка на виробництві з'ясовують правоохоронці
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Жителя Микулинецької громади доставили до лікарні з тяжкими травмами. Як зʼясувалось, травми 47-річний чоловік отримав на робочому місці. "Швидку" та поліцію викликали співробітники.
Постраждалий – працівник чавунного цеху. За попередньою інформацією, під час виконання робіт він впав з висоти власного зросту та вдарився головою об бетонне покриття.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, 6 лютого у Харкові під час ремонтних робіт загинув працівник депо.
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