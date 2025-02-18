Житель Тернопільщини може сісти на 7 років за саморобний пістолет
Під час заходів, спрямованих на виявлення та припинення незаконного обігу зброї на території області, поліцейські викрили 38-річного жителя Тернопільської області у зберіганні заборонених предметів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт поліції Тернопільської області.
Правоохоронці виявили однозарядний гладкоствольний пістолет та набої до нього. Експертиза підтвердила, що це саморобна зброя.
Слідчі оголосили чоловіку підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, поліцейські затримали жителя Харківської області при спробі продати гранати та пістолет.
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