Житель Тернопольщины может сесть на 7 лет за самодельный пистолет
В ходе мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота оружия на территории области, полицейские разоблачили 38-летнего жителя Тернопольской области в хранении запрещенных предметов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Тернопольской области.
Правоохранители обнаружили однозарядный гладкоствольный пистолет и патроны к нему. Экспертиза подтвердила, что это самодельное оружие.
Следователи объявили мужчине подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Напомним, полицейские задержали жителя Харьковской области при попытке продать гранаты и пистолет.
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