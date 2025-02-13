В Тернопольской области водитель с поддельными документами на авто предлагал полицейским 1000 долларов

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Отмечается, что полицейские остановили в городе Теребовля водителя автомобиля марки Volkswagen. Осматривая свидетельство о регистрации транспортного средства, правоохранители заметят признаки подделки, на что указали водителю. Мужчина, понимая, что документ может быть изъят, предложил 1000 долларов взятки.

Теперь против водителя возбуждено уголовное производство в соответствии с частью 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины – предложение должностному лицу предоставить ему неправомерную выгоду. Ему грозит штраф либо до 4 лет ограничения свободы, либо лишения свободы на тот же срок.

Напомним, на Буковине в ДТП погиб ребенок. 20-летнего водителя отправили за решетку. Сам парень признал свою вину и раскаялся.