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24 січня 2025, 17:13

Кулемети, патрони та вибухівки: на Прикарпатті викрили схему з незаконним обігом зброї

24 січня 2025, 17:13
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У зловмисників знайшли цілий склад незаконної зброї. Поліція затримала чотирьох підозрюваних

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, інформує RegioNews.

На Прикарпатті правоохоронці затримали чотирьох осіб, які займалися незаконним обігом зброї. У них знайшли, зокрема, патрони різного калібру і гранати.

У підозрюваних вилучили понад 20 одиниць вогнепальної зброї. Серед них - АК-74У та понад пʼять кулеметів. Також у зловмисників знайшли понад 2 тисяч набоїв різного калібру, понад 50 гранат із запалами до них та ще 2,5 кілограма вибухових речових (порох та тротил).

Всю незаконну зброю відправили на експертизу. Підозрюваними виявилися 55-річний житель Коломийського району, 49-річний житель Калуського району, 36-річний та 43-річний жителі Івано-Франківського району.

Правоохоронці також закликали українців повідомляти про будь-які факти, які можуть загрожувати життю та здоровʼю, на лінію "102".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила 10 торговців "трофейною" зброєю. Серед них виявилися військові. Серед вилученого - російські гранатомети, снайперські гвинтівки, автомати Калашникова з глушниками та набої різного калібру.

Також повідомлялося, що в Полтаві арештували експосадовця Міноборони, через якого на фронт відправили непридатні кулемети на майже 200 мільйонів гривень.

Івано-Франківськ зброя поліція
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