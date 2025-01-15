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15 січня 2025, 19:10

На Миколаївщині начальник штабу нарахував "тиловикам" понад 4 млн грн бойових виплат

15 січня 2025, 19:10
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за підтримки Служби безпеки України повідомили про підозру начальнику штабу одного з військових підрозділів на Миколаївщині. Він допустив безпідставне нарахування бойових виплат військовослужбовцям, які не брали участі у бойових діях

Про це повідомляє пресцентр ДБР, інформує RegioNews.

За матеріалами слідства, у червні 2024 року начальник штабу доручив здійснювати розрахунок виплат своєму підлеглому, який не мав належного досвіду для виконання таких завдань. Внаслідок цього було неправомірно оформлено бойові доплати військовим, які не виконували завдань у зоні бойових дій.

Посадовець, не перевіривши документацію, затвердив її, що призвело до значних фінансових втрат.

"Загальна сума встановлених збитків державі становить понад 4,3 млн гривень", – йдеться в повідомленні.

Начальника штабу звинувачують у недбалому виконанні обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі тривають заходи для відшкодування збитків, завданих державі.

Нагадаємо, в Одесі командир військової частини вимагав у підлеглих 30% від бойових виплат.

Раніше повідомлялося, що полковник медслужби оформив 1 млн грн "бойових" виплат своїй дружині, яка сиділа вдома з дитиною.

ДБР підозра розслідування штаб начальник Миколаївська область бойові виплати
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