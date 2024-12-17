На Тернопільщині знайшли тіло зниклого чоловіка

фото: поліція

Днями, 13 грудня, на території одного із садових товариств у селі Довжанка Тернопільського району громадянин виявив тіло невідомого чоловіка

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Як з’ясували правоохоронці, загиблий – 39-річний житель села Велика Лука, якого рідні подали в розшук ще 11 грудня. Травм на тілі померлого судмедексперт не виявив, а розтин показав, що причина смерті чоловіка – загальне переохолодження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України з поміткою "нещасний випадок". Триває слідство.

Нагадаємо, 11 грудня на Вінниччині у водоймі виявили тіло людини. Загиблого з води дістали рятувальники.