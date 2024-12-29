На Черкащині викрили 30-річну жінку, яка зберігала вдома боєприпаси
Правоохоронці затримали 30-річну жительку Черкащини за фактом незаконного придбання та зберігання боєприпасів
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Черкаську обласну прокуратуру.
За даними слідства, жінка привезла 7 гранат та запалів до них, а також тисячу патронів із Харківської області. Боєприпаси вона зберігала вдома.
Правоохоронці провели обшуки, під час яких виявили та вилучили бойові припаси.
Зловмисницю затримали, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
За вчинення кримінального правопорушення жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Харківщині пенсіонер взяв з розбитої техніки росіян порох, щоб топити піч.
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