У Херсоні зникла електрика — що відомо
Вранці, 16 жовтня, місто Херсон було знеструмлене
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.
"У Херсоні зникла електрика. Попередньо, знеструмлене все місто", - написав він.
Голова адміністрації додав, що причини знеструмлення наразі невідомі.
Мрочко також повідомив, що протягом минулої доби Херсонську міську територіальну громаду російські окупанти обстрілювали 8 разів. Ураження зафіксовані у Херсоні, Комишанах, Садовому.
Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, освітній заклад, 3 автівки, гараж. Троє людей протягом доби отримали поранення різних ступенів тяжкості.
Нагадаємо, російські війська у ніч проти 16 жовтня атакували один із промислових об'єктів на Тернопільщині.