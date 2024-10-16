Сапери показали, як російська техніка підривається на мінних полях

фото: ДПСУ

Інженерні підрозділи прикордонної бригади «Помста» щоденно працюють на передовій, встановлюючи мінні поля та загородження. Захисники продемонстрували, що правильно розташовані міни здатні зупинити штурми техніки та піхоти окупантів на Харківщині

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що мінні поля та загородження є ключовими складовими для оборони.

"Напередодні масового наступу ворога на Куп'янському напрямку, сапери 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування встановили близько 30 мін, на яких пізніше підірвалися дві БМП та танк противника. Цей успіх зірвав плани ворога і не дозволив йому просунутися до наших позицій", — йдеться у повідомленні.

Як працюють сапери на передовій та як їхня робота змінює хід бойових дій — прикордонники розповіли у відео.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку українські захисники ефектно уразили російську самохідну артилерійську установку 203 мм 2С7 "Піон".