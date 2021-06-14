Втопилися у Дністрі: на Тернопільщині знайшли тіла двох підлітків

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Тернопільські рятувальники знайшли у Дністрі тіла двох підлітків, які три доби тому пішли на риболовлю і не повернулися додому

Про це повідомила пресофіцер Головного управління ДСНС в області Ірина Крупа, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Після тривалих пошуків, що продовжувалися із минулої п’ятниці, коли зникли хлопці, водолази сьогодні знайшли у Дністрі тіло ще одного із підлітків. Його 16-річного товариша знайшли у воді мертвим раніше", - сказала Крупа.

Вона також додала, що до пошуків залучали понад 100 осіб – чергові караули рятувальників, кінологів, водолазів.

Нагадаємо, що у перший місяць літа на водоймах вже загинуло вісім дітей.