Втопилися у Дністрі: на Тернопільщині знайшли тіла двох підлітків
Тернопільські рятувальники знайшли у Дністрі тіла двох підлітків, які три доби тому пішли на риболовлю і не повернулися додому
Про це повідомила пресофіцер Головного управління ДСНС в області Ірина Крупа, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".
"Після тривалих пошуків, що продовжувалися із минулої п’ятниці, коли зникли хлопці, водолази сьогодні знайшли у Дністрі тіло ще одного із підлітків. Його 16-річного товариша знайшли у воді мертвим раніше", - сказала Крупа.
Вона також додала, що до пошуків залучали понад 100 осіб – чергові караули рятувальників, кінологів, водолазів.
Нагадаємо, що у перший місяць літа на водоймах вже загинуло вісім дітей.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик
"Велика концесія": як Кирило Тимошенко планує "доїти" порти