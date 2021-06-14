Утонули в Днестре: на Тернопольщине нашли тела двух подростков

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Тернопольские спасатели нашли в Днестре тела двух подростков, которые трое суток назад ушли на рыбалку и не вернулись домой

Об этом сообщила пресс-офицер Главного управления ГСЧС в области Ирина Крупа, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"После длительных поисков, которые продолжались с прошлой пятницы, когда исчезли ребята, водолазы сегодня нашли в Днестре тело еще одного из подростков. Его 16-летнего товарища нашли в воде мертвым раньше", - сказала Крупа.

Она также добавила, что к поискам привлекали более 100 человек – дежурные караулы спасателей, кинологов, водолазов.

Напомним, что в первый месяц лета на водоемах уже погибло восемь детей.