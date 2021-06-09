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09 червня 2021, 12:49 779

Вижила лише донька: на Херсонщині у ДТП загинула сім'я

09 червня 2021, 12:49 779
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Фото: Нацполіція
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У вівторок, 8 червня, на автодорозі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ внаслідок зіткнення вантажівки з позашляховиком загинули чоловік із дружиною та їхня шестирічна донька

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.

Зазначається, що повідомлення про ДТП надійшло до поліції вчора близько 18:00. На перехресті автодоріг зіткнулися автомобілі Audi Q7 та вантажівка Volvo з напівпричепом.

"Водій позашляховика рухався другорядною дорогою Чаплинка-Нова Каховка, виїхав на перехрестя з головною автодорогою Одеса-Мелітополь та не надав переваги в русі вантажівці", - пояснюють у поліції.

У тяжкому стані в лікарню була госпіталізована дитина – 16-річна дівчина. Наразі поліція встановлює всі обставини пригоди.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині у ДТП потрапили п‘ять машин, внаслідок чого постраждали шестеро дітей.

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