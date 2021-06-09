Вижила лише донька: на Херсонщині у ДТП загинула сім'я

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.

Зазначається, що повідомлення про ДТП надійшло до поліції вчора близько 18:00. На перехресті автодоріг зіткнулися автомобілі Audi Q7 та вантажівка Volvo з напівпричепом.

"Водій позашляховика рухався другорядною дорогою Чаплинка-Нова Каховка, виїхав на перехрестя з головною автодорогою Одеса-Мелітополь та не надав переваги в русі вантажівці", - пояснюють у поліції.

У тяжкому стані в лікарню була госпіталізована дитина – 16-річна дівчина. Наразі поліція встановлює всі обставини пригоди.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині у ДТП потрапили п‘ять машин, внаслідок чого постраждали шестеро дітей.