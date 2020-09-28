16:16  28 вересня
Кабмін планує підняти зарплати держслужбовцям
12:36  28 вересня
Стало відомо, коли Рада має винести на голосування Держбюджет-2021
12:41  28 вересня
Україна скасувала заборону на в'їзд для іноземців
UA | RU
UA | RU
28 вересня 2020, 15:21 3

Більшість тернополян готові обрати чинного мера Надала на другий строк – РЕЙТИНГ

28 вересня 2020, 15:21 3
Читайте также на русском языке
Сергій Надал представляє партію "Свобода"
Сергій Надал представляє партію "Свобода"
Читайте также
на русском языке

Результати опитування, проведеного серед мешканців Тернополя, продемонстрували, що серед кандидатів у мери міста лідерську позицію займає Сергій Надал (Свобода) з показником 75,6% серед тих, хто визначився і прийде на вибори.

Про це свідчать дані соціологічної групи "Рейтинг", пише RegioNews.

Рейтинг інших кандидатів у мери Тернополя значно нижчий. Так, 5,4% готові віддати свої голоси за Віктора Овчарука (Європейська солідарність), 5,1% – за Івана Сороколіта (Сила людей), 4,6% – за Віктора Гевка (Слуга народу), 3,7% – за Леоніда Бицюру (Батьківщина), 3,3% – за Ірину Яремчук (Українська галицька партія). Рейтинги інших кандидатів нижче 1%. Не визначились за кого голосуватимуть близько 9% опитаних.

Моделювання другого туру мерських виборів показало, що за умови виходу до нього С.Надала та інших потенційних кандидатів, діючий мер отримав би перемогу. У парі з І.Сороколітом з результатом – 83% проти 10%, у парі з В.Овчаруком – 81% проти 11%, у парі з Л.Бицюрою – 82% проти 9%.

Нагадаємо, мер Маріуполя Бойченко зберігає своє крісло уже в першому турі виборів - РЕЙТИНГ.

вибори рейтинг мер Тернопіль голосування соціологія Надал Сергій Кандидат
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Мер Маріуполя Бойченко зберігає своє крісло уже в першому турі виборів - РЕЙТИНГ
28 вересня 2020, 15:04
Лікарі готують Балуха до відновлення самостійного дихання - Геращенко
28 вересня 2020, 14:44
У Херсоні прогнозують два тури виборів мера – РЕЙТИНГ
28 вересня 2020, 14:43
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського в Києві
Політичні перебіжчики та експосадовці. Хто представлятиме "За майбутнє" у Південній Україні
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віктор Таран
Ігор Попов
Всі блоги »