Коронавірус. У Тернополі через спалах Covid-19 закрили дитсадок

Було прийнято рішення закрити садочок на 14-денний карантин

Було прийнято рішення закрити садочок на 14-денний карантин

Фото з відкритих джерел

У Тернополі в одному з дитячих садочків зафіксовано спалах коронавіруса. Захворювання підтвердили у п'ятьох дітей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Щоб не допустити поширення COVID-19 серед дітей та працівників, навчальний заклад закривають на 14-денний карантинний період (самоізоляція контактних та медичний нагляд за ними)", - йдеться в повідомленні.

Про відновлення роботи дитсадка №6 пообіцяли повідомити додатково.

РОБОТУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО САДОЧКА №6 ТИМЧАСОВО ПРИЗУПИНЯЮТЬ У 5 вихованців однієї групи Тернопільського садочка №6... Опубліковано Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом Неділя, 5 липня 2020 р.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксовано 823 нових випадки захворювання коронавірусом. У Тернопільській області лабораторно підтверджено 2069 випадків.