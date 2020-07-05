Коронавірус. У Тернополі через спалах Covid-19 закрили дитсадок
У Тернополі в одному з дитячих садочків зафіксовано спалах коронавіруса. Захворювання підтвердили у п'ятьох дітей.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.
Щоб не допустити поширення COVID-19 серед дітей та працівників, навчальний заклад закривають на 14-денний карантинний період (самоізоляція контактних та медичний нагляд за ними)", - йдеться в повідомленні.
Про відновлення роботи дитсадка №6 пообіцяли повідомити додатково.
РОБОТУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО САДОЧКА №6 ТИМЧАСОВО ПРИЗУПИНЯЮТЬ У 5 вихованців однієї групи Тернопільського садочка №6...Опубліковано Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом Неділя, 5 липня 2020 р.
Нагадаємо, в Україні за добу зафіксовано 823 нових випадки захворювання коронавірусом. У Тернопільській області лабораторно підтверджено 2069 випадків.