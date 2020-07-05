Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 823 нових випадків
У трійці лідерів за кількістю хворих залишаються Львівська та Чернівецька області і Київ
У трійці лідерів за кількістю хворих залишаються Львівська та Чернівецька області і Київ
Станом на 5 липня в Україні 48500 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу зафіксовано 823 нових хворих.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Наголошується, що з початку епідемії померли 1249 пацієнтів, 21376 одужали.
Ось як виглядає ситуація з COVID-19 в Україні:
- Вінницька область - 1951 випадок;
- Волинська область - 2705 випадків;
- Дніпропетровська область - 1115 випадків;
- Донецька область - 680 випадків;
- Житомирська область - 1461 випадок;
- Закарпатська область - 3321 випадок;
- Запорізька область - 597 випадків;
- Івано-Франківська область - 2655 випадків;
- Кіровоградська область - 658 випадків;
- м. Київ - 5543 випадки;
- Київська область - 2774 випадки;
- Львівська область - 6197 випадків;
- Луганська область - 84 випадки;
- Миколаївська область - 458 випадків;
- Одеська область - 1865 випадків;
- Полтавська область - 324 випадки;
- Рівненська область - 4108 випадків;
- Сумська область - 317 випадків;
- Тернопільська область - 2069 випадків;
- Харківська область - 2348 випадків;
- Херсонська область - 196 випадків;
- Хмельницька область - 839 випадків;
- Чернівецька область - 5002 випадки;
- Черкаська область - 661 випадок;
- Чернігівська область - 572 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, станом на 4 липня в Україні зафіксували 47 677 випадків COVID-19. За добу 914 нових хворих.
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