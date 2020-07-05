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Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 823 нових випадків
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05 липня 2020, 10:50 4

Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 823 нових випадків

05 липня 2020, 10:50 4
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Фото з відкритих джерел
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Станом на 5 липня в Україні 48500 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу зафіксовано 823 нових хворих.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Наголошується, що з початку епідемії померли 1249 пацієнтів, 21376 одужали.

Ось як виглядає ситуація з COVID-19 в Україні:

  • Вінницька область - 1951 випадок;
  • Волинська область - 2705 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1115 випадків;
  • Донецька область - 680 випадків;
  • Житомирська область - 1461 випадок;
  • Закарпатська область - 3321 випадок;
  • Запорізька область - 597 випадків;
  • Івано-Франківська область - 2655 випадків;
  • Кіровоградська область - 658 випадків;
  • м. Київ - 5543 випадки;
  • Київська область - 2774 випадки;
  • Львівська область - 6197 випадків;
  • Луганська область - 84 випадки;
  • Миколаївська область - 458 випадків;
  • Одеська область - 1865 випадків;
  • Полтавська область - 324 випадки;
  • Рівненська область - 4108 випадків;
  • Сумська область - 317 випадків;
  • Тернопільська область - 2069 випадків;
  • Харківська область - 2348 випадків;
  • Херсонська область - 196 випадків;
  • Хмельницька область - 839 випадків;
  • Чернівецька область - 5002 випадки;
  • Черкаська область - 661 випадок;
  • Чернігівська область - 572 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на 4 липня в Україні зафіксували 47 677 випадків COVID-19. За добу 914 нових хворих.

коронавірус Україна карантин МОЗ COVID-19 звіт
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