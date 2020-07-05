Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 823 нових випадків

У трійці лідерів за кількістю хворих залишаються Львівська та Чернівецька області і Київ

У трійці лідерів за кількістю хворих залишаються Львівська та Чернівецька області і Київ

Фото з відкритих джерел

Станом на 5 липня в Україні 48500 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу зафіксовано 823 нових хворих.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews. Наголошується, що з початку епідемії померли 1249 пацієнтів, 21376 одужали. Ось як виглядає ситуація з COVID-19 в Україні: Вінницька область - 1951 випадок;

Волинська область - 2705 випадків;

Дніпропетровська область - 1115 випадків;

Донецька область - 680 випадків;

Житомирська область - 1461 випадок;

Закарпатська область - 3321 випадок;

Запорізька область - 597 випадків;

Івано-Франківська область - 2655 випадків;

Кіровоградська область - 658 випадків;

м. Київ - 5543 випадки;

Київська область - 2774 випадки;

Львівська область - 6197 випадків;

Луганська область - 84 випадки;

Миколаївська область - 458 випадків;

Одеська область - 1865 випадків;

Полтавська область - 324 випадки;

Рівненська область - 4108 випадків;

Сумська область - 317 випадків;

Тернопільська область - 2069 випадків;

Харківська область - 2348 випадків;

Херсонська область - 196 випадків;

Хмельницька область - 839 випадків;

Чернівецька область - 5002 випадки;

Черкаська область - 661 випадок;

Чернігівська область - 572 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Нагадаємо, станом на 4 липня в Україні зафіксували 47 677 випадків COVID-19. За добу 914 нових хворих.

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