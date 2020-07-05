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05 июля 2020, 17:30 1

Коронавирус. В Тернополе из-за вспышки Covid-19 закрыли детсад

05 июля 2020, 17:30 1
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Было принято решение закрыть садик на 14-дневный карантин
Было принято решение закрыть садик на 14-дневный карантин
Фото из октрытых источников
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В Тернополе в одном из детских садиков зафиксирована вспышка коронавируса. Заболевание подтвердили у пяти детей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом.

Чтобы не допустить распространения COVID-19 среди детей и работников, учебное заведение закрывают на 14-дневный карантинный период (самоизоляция контактных и медицинское наблюдение за ними)", - говорится в сообщении.

О возобновлении работы детсада №6 пообещали сообщить дополнительно.

РОБОТУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО САДОЧКА №6 ТИМЧАСОВО ПРИЗУПИНЯЮТЬ У 5 вихованців однієї групи Тернопільського садочка №6...

Опубліковано Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом Неділя, 5 липня 2020 р.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировано 823 новых случаев заболевания коронавирусом. В Тернопольской области лабораторно подтвержденных 2069 случаев.

коронавирус карантин детский сад Тернополь дети
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