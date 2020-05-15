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Ірина Федоляк Журналіст [email protected]
15 травня 2020, 16:59 1

У Тернополі три дні поспіль не фіксують нових випадків COVID-19

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15 травня 2020, 16:59 1
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У місті запрацюють усі продовольчі і промислові ринки
Фото з відкритих джерел
У місті запрацюють усі продовольчі і промислові ринки

Третій день поспіль у Тернополі не фіксують нових випадків коронавірусу, у місті готуються до послаблення карантину.

Про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

У Тернополі від початку епідемії коронавірус підтвердили у 96 людей. 43 жителі Тернополя одужали.

Вже третій день поспіль у Тернополі не фіксують нових випадків COVID-19, 43 тернополян – одужали.

Опубліковано Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом Пʼятниця, 15 травня 2020 р.

Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що з 16 травня у місті запрацюють усі ринки: і продовольчі, і промислові. Таке рішення було прийнято на засіданні оперативного штабу. Усі підприємці та адміністрація ринків зобов'язані дотримуватися протиепідемічних вимог, виконувати рекомендації та заходи безпеки, які передбачені постановами уряду.

У ТЕРНОПОЛІ ЗБІЛЬШИЛИ КІЛЬКІСТЬ ТРАНСПОРТУ НА СПЕЦРЕЙСАХ І ДОЗВОЛИЛИ РОБОТУ УСІХ РИНКІВ З 16 ТРАВНЯ Критичним для нас...

Опубліковано Сергієм Надалом Пʼятниця, 15 травня 2020 р.

Їхню роботу контролюватимуть інспектори Держпродспоживслужби, національної поліції та муніципальної інспекції. Якщо виявлять порушення протиепідемічних вимог, робота ринку може бути зупинена.

Критичним в місті залишається питання відновлення роботи громадського транспорту. Дозвіл на роботу транспорту як по Україні, так і конкретно у містах, дає Кабінет Міністрів України. Уряд планує послабити обмеження щодо транспорту, але які саме обмеження скасують, поки невідомо.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом 15 травня на Тернопільщині зафіксовано 1060 випадків COVID-19, 22 – летальних, 482 людей одужали.

Нагадаємо, на початку травня у міськраді повідомили, що бюджет Тернополя недоотримав 47 млн гривень. Бюджет громади за чотири місяці виконано на 91%.


Тернопіль ринки робота карантин
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