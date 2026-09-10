DREVO виступить із великим концертом у МЦКМ

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Фото: з відкритих джерел

1 жовтня в Міжнародному центрі культури і мистецтв відбудеться великий концерт DREVO – одного з найпомітніших артистів нової української сцени

Про це інформує RegioNews з посиланням на організаторів.

За останній рік співак зробив потужний ривок у кар’єрі та остаточно закріпився на українській сцені, сформувавши власне впізнаване звучання на перетині сучасної рок- та поп-музики.

Сьогодні DREVO – це вже далеко не лише автор вірусного хіта "Смарагдове небо". За цей час артист випустив низку нових пісень, серед яких "Генгста", "Енкарапіста" та "Все іде по плану", активно гастролював і зібрав навколо себе широку аудиторію. Його музику слухають і діти, і дорослі, а концерти артиста збирають зали по всій Україні.

Важливим показником стрімкого зростання DREVO став його виступ на головній сцені ATLAS FESTIVAL 2026 – одному з найбільших музичних фестивалів України. Ще рік тому артист виступав на меншій сцені фестивалю, а цього року відкрив Main Stage. За один рік DREVO пройшов шлях до головної сцени фестивалю – і це один із найяскравіших показників масштабу його розвитку.

Концерти DREVO – це про живу енергію, сильний контакт із залом і ту особливу атмосферу, яку неможливо передати через навушники. 1 жовтня – зустріч у МЦКМ.

Придбати квитки можна за посиланням https://concert.ua/uk/event/drevo

Нагадаємо, cпівак Максим Дерев'янчук (DREVO) одружився зі своєю коханою Яною Рудник. Пара заручилась у лютому цього року. Обидва вони із міста Вараш Рівненської області.