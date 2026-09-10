"А так можна було?": Трамп пообіцяв американцям по $5000

Хоча і у Трампа дефіцит бюджета рекордний. Проте він досі думає, що може друкувати долари скільки заманеться

Хоча і у Трампа дефіцит бюджета рекордний. Проте він досі думає, що може друкувати долари скільки заманеться

Фото: Білий дім

Трамп заявив, що виплатить кожному повнолітньому американцю по $5 000, якщо Республіканська партія збереже контроль над Палатою представників і Сенатом за підсумками проміжних виборів у листопаді.

А так можна було?

Десь заплакала Юлія Тимошенко. В тому числі від гордості за вихованця. Іі школа.

А Володимир Зеленський, певно, доручив уряду перевірити, чому ми не можемо повторити успіх президента США. Хоча там і так все ясно. Коли вам вже у жовтні може не вистачити на пенсії бо парламент не голосує за важливі закони, що блокує міжнародну допомогу, особливо грошима не по розкидаєшся. На кону до кінця року 23 мільярди доларів. Які або можна взяти, або влаштувати собі фінансову кризу на рівному місці. Вибір ще ніколи не був таким легким.

Хоча з іншого боку ці такі дорогі депутатському серцю китайські посилки і свої генпрокурори…

Хоча і у Трампа дефіцит бюджета рекордний. Проте він досі думає, що може друкувати долари скільки заманеться. То чому б і ні. Проте щось підказує, що день розплати вже скоро. Чи то про це говорять дохідності американського боргу. Чи рекордна кількість американців, що не можуть дозволити собі іпотеку на тлі ну дуже дорогого житла…

Так гречку ще не сіяли ніколи.

Хоча з іншого боку, Трамп майже нічим не ризикує. Цю виплату скоріш за все не довелеться робити. Міг би і 10 пообіцяти. Принаймні з такою ціною нафти, яка знов 100 на радість Путіну, і дизелю, що бʼє рекорди і робить нерви пересічному реднеку. Та і будь-кому, хто йде в магазин за продуктами, а не вирощує їх у себе на городі.