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10 вересня 2026, 10:51

Зберігав боєприпаси з порушеннями: посадовцю СБУ оголосили підозру після трагедії у Милі

10 вересня 2026, 10:51
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Фото: ДСНС Київщини
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Посадовцю СБУ повідомили про підозру через неналежну організацію зберігання озброєння та боєприпасів у селі Мила Бучанського району Київської області

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними ОГ, після російської атаки на склад там сталася детонація, внаслідок якої загинули 35 людей.

Підозру оголосили керівнику одного з підрозділів СБУ. Йому інкримінують умисне невиконання військовою службовою особою своїх обов’язків в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідство встановило, що боєприпаси зберігали у приміщенні колишнього овочесховища. Воно не мало необхідного паспорта та не відповідало вимогам безпеки для зберігання вибухонебезпечних предметів. Крім того, склад розташовувався менш ніж за 100 метрів від житлової забудови.

За версією слідства, також не дотримувалися вимог щодо кількості боєприпасів та їхнього розосередження. Це могло спричинити одночасну детонацію та збільшити масштаби ураження навколишніх об’єктів.

Крім того, правоохоронці перевіряють, чи був належний контроль за безпекою об’єкта та чи вживалися заходи для посилення його протиповітряного прикриття.

У межах кримінального провадження призначили вибухотехнічні та пожежно-технічні експертизи. Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини трагедії та інші особи, чиї рішення, дії або бездіяльність могли вплинути на масштаби наслідків атаки.

Підозрюваному вже обрали запобіжний захід.

Нагадаємо, 28 серпня ворожий удар по складу боєприпасів у селі Мила на Київщині спричинив масштабну детонацію, внаслідок якої загинули 38 людей (із них 34 – мешканці пансіонату для літніх людей), четверо зникли безвісти, 52 отримали поранення, а понад 400 були евакуйовані.

Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут натякнув, що оборонне підприємство в Милі належить близькому оточенню президента Володимира Зеленського. Тому, на його думку, відповідальності за розміщення боєприпасів біля цивільних не буде.

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