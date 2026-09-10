У Сумах оголосили день жалоби за загиблими внаслідок удару по ТРЦ

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У Сумській громаді 10 вересня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського удару по торговельному центру напередодні ввечері

Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, передає RegioNews.

"Схиляємо голови в пам’ять про людей, які загинули внаслідок вчорашнього удару по торговому центру в Зарічному районі Сум. Це непоправна втрата для родин і близьких та біль для всієї нашої громади", – написав він.

Кобзар висловив співчуття рідним і близьким загиблих, зазначивши, що це непоправна втрата для їхніх родин та біль для всієї громади.

Нагадаємо, ввечері 9 вересня у Сумах російський ударний безпілотник влучив по території торговельно-розважального центру. Загинули 21-річні хлопець і дівчина, ще 20 людей постраждали.

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