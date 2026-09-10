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10 вересня 2026, 11:13

РФ атакувала Харківщину: 18 людей постраждали, серед них дитина

10 вересня 2026, 11:13
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Фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 18 людей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, в селі Іскра Ізюмської громади поранення отримали восьмеро людей. У Харкові постраждала 72-річна жінка, ще четверо людей –62-річна жінка, 26-річний чоловік, 16-річна дівчина та 4-річний хлопчик –зазнали гострої реакції на стрес.

У Дергачах поранено 55-річного чоловіка, ще один 43-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес. В Ізюмі поранень зазнали 46-річний чоловік та 48-річна жінка. У Золочеві поранено 41-річного чоловіка.

Також медики надали допомогу 14-річному хлопчику, який зазнав поранень 6 вересня у Кегичівці.

Російські війська атакували Харків безпілотниками. Під ударом опинилися Київський, Салтівський, Слобідський та Холодногірський райони міста.

Загалом по області ворог застосував 3 керовані авіабомби, БпЛА "Герань-2" та "Ланцет", 7 дронів "Молнія", 8 FPV-дронів та 154 безпілотники, тип яких наразі встановлюється.

У Харкові пошкоджено навчальний заклад, 8 багатоквартирних будинків та автомобіль.

Також пошкодження зафіксували в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах. Серед пошкоджених об’єктів – житлові будинки, навчальні та дошкільні заклади, складські й адміністративні будівлі, пошта, автомобілі, сільськогосподарська техніка, електромережі та залізнична інфраструктура.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 989 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

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