На Львівщині перекинувся Renault: 38-річний водій загинув
Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 вересня близько 16:30 у селі Нижня Яблунька Самбірського району
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За попередніми даними, 38-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Renault Modus, не впорався з керуванням. Машина з’їхала з дороги та перекинулася.
Внаслідок отриманих травм водій загинув на місці аварії.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.
Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
Нагадаємо, на Харківщині слідчі повідомили про підозру 39-річній водійці Tesla Model X, яка у стані алкогольного сп’яніння спричинила ДТП із постраждалим. Аварія сталася 23 серпня поблизу селища Коротич Харківського району.