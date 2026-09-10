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10 вересня 2026, 11:23

На Львівщині перекинувся Renault: 38-річний водій загинув

10 вересня 2026, 11:23
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Фото: Національна поліція
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 вересня близько 16:30 у селі Нижня Яблунька Самбірського району

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 38-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Renault Modus, не впорався з керуванням. Машина з’їхала з дороги та перекинулася.

Внаслідок отриманих травм водій загинув на місці аварії.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, на Харківщині слідчі повідомили про підозру 39-річній водійці Tesla Model X, яка у стані алкогольного сп’яніння спричинила ДТП із постраждалим. Аварія сталася 23 серпня поблизу селища Коротич Харківського району.

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