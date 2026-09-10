У Києві влучання біля ТРЦ "Республіка Парк": палає заправка
У четвер, 10 вересня, в Києві зафіксували влучання поблизу торговельно-розважального центру "Республіка Парк"
Про це інформує RegioNews із посиланням на місцеві ЗМІ.
На місці спалахнула пожежа на автозаправній станції.
Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюється.
Нагадаємо, в ніч на 10 вересня, починаючи з 18:00 9 вересня, російські війська атакували Україну 149 ударними безпілотниками. Серед них були дрони типу Shahed, Гербера та дрони-імітатори "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях.
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