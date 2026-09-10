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10 вересня 2026, 09:52

Росія запустила по Україні 149 дронів: є влучання на 13 локаціях

10 вересня 2026, 09:52
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 10 вересня, починаючи з 18:00 9 вересня, російські війська атакували Україну 149 ударними безпілотниками. Серед них були дрони типу Shahed, Гербера та дрони-імітатори "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 128 ворожих БпЛА.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях. Ще на дев’яти місцях впали збиті російські безпілотники та їхні уламки.

Дані щодо наслідків атаки уточнюються.

Нагадаємо, 9 вересня окупанти атакували Хмельницький. Внаслідок удару російського безпілотника на території одного з ринків виникла пожежа. Постраждали четверо працівників ДСНС.

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