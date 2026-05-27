27 травня 2026, 07:13

Ворожі удари по Сумщині: поранено поліцейського та жінку

Фото: Національна поліція
Протягом минулої доби російські війська обстріляли 20 населених пунктів Сумської області

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

На місцях працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції, які документували наслідки атак.

У Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника отримали травми поліцейський та 55-річна жінка.

У Глухівській громаді пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та приміщення кафе. У Сумській громаді зафіксовано руйнування житлових будинків, адміністративної будівлі, шиномонтажу та автомобілів, також сталося займання лісу.

У Білопільській громаді пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.

Нагадаємо, в ніч на 26 травня російські війська атакували місто Ромни на Сумщині. Під прицілом опинилися житловий сектор та об’єкт інфраструктури. Внаслідок обстрілу постраждали три людини.

