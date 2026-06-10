Удари по Харкову: дрон пошкодив багатоповерхівку, відомо про сімох постраждалих
Внаслідок ранкової атаки російських безпілотників на Харків постраждали вже семеро людей. Ворог б'є по житлових кварталах та цивільному транспорту
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Наразі відомо про такі наслідки:
- В Індустріальному районі ворожий дрон спричинив загоряння на першому поверсі багатоповерхівки. Пожежу ліквідовують підрозділи ДСНС. Постраждали чотири людини: три жінки віком 23, 27 і 77 років, а також 57-річна жінка, у якої діагностували гостру реакцію на стрес.
- У Немишлянському районі безпілотник поцілив у автомобіль. Через удар гостру реакцію на стрес отримали 40-річний чоловік та дві жінки віком 38 і 76 років. Медики надали їм допомогу.
- У Київському районі також зафіксовано влучання дрона в автомобіль. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Екстрені служби продовжують роботу на місцях влучань.
Нагадаємо, російські війська продовжують атакувати Харків ударними безпілотниками. Починаючи з 9:00 10 червня зафіксовані влучання БпЛА у Немишлянському, Київському, Шевченківському та Індустріальному районах міста.
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