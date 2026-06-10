На Дніпропетровщині військовий заробляв на підпалах для росіян

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Південний районний суд міста Камʼянського визнав місцевого жителя винним у диверсії. Він пояснив свої дії тим, що потребував грошей

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У лютому минулого року чоловік підпалив дві релейні шафи біля залізничної станції. Це сталось після того як у Telegram представники російських спецслужб пообіцяли йому за це винагороду.

Відомо, що в 2022 році його вже судили за грабіж, проте він був умовно-достроково звільнений для проходження військової служби за контрактом.

На суді він визнав свою провину. За словами чоловіка, у нього були складні сімейні обставини. Суд визначив покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Києві суд виніс вирок трьом чоловікам, які за гроші підпалювали об’єкти залізничної інфраструктури та автомобіль військовослужбовця. Кожен із них отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.