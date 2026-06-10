Ілюстративне фото: armyinform

Російські війська продовжують атакувати Харків ударними безпілотниками. Вранці 10 червня під ворожим ударом опинилися три райони міста

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

У Немишлянському районі через "приліт" ворожого дрона спалахнув будинок та автомобіль. На місці працюють рятувальники.

У Шевченківському районі ворог поцілив БпЛА по житловому сектору – там також загорілася приватна оселя.

У Індустріальному районі зафіксовано влучання ще одного дрона, на місці працюють екстрені служби.

Інформації про постраждалих наразі немає. Наслідки ворожих атак ще уточнюються.

Нагадаємо, на світанку 10 червня ворог здійснив масовану атаку на Харків. Зафіксовані 26 ударів безпілотників. Відомо про чотирьох постраждалих жінок.