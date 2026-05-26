Понад 20 ударів за добу: Дніпропетровщину масовано атакували дронами, артилерією та авіабомбами

Протягом доби 26 травня ворог не припиняв терор Дніпропетровської області, здійснивши понад 20 атак по трьох районах регіону

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської ОВА.

На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, а також Томаківська, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Внаслідок атак пошкоджені приватний будинок і підприємство.

У Самарівському районі російські війська вдарили по Чернеччинській та Перещепинській громадах. Там пошкоджена інфраструктура.

Також під обстріл потрапили Петропавлівська та Покровська громади Синельниківського району. Через атаки пошкоджені гараж і приватний будинок.

За попередніми даними, в усіх випадках минулося без постраждалих.

Нагадаємо, що російські окупанти 26 травня били по Херсонській області реактивною та ствольною артилерією, мінометами та дронами.