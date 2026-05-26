Російські війська атакували Херсонщину: є загиблий та постраждалі, пошкоджено житлові будинки

Російські окупанти 26 травня били по Херсонській області реактивною та ствольною артилерією, мінометами та дронами

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, шість – отримали поранення.

Так, внаслідок артилерійського обстрілу Микільського травми, несумісні з життям, отримав 49-річний місцевий житель.

У Херсоні через артилерійський удар по житловому кварталу постраждало п’ятеро людей. Та ще один цивільний в обласному центрі дістав поранень від атаки за допомогою БпЛА.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівля та заклад освіти.

Нагадаємо, що російські окупанти протягом 25 травня атакували місто Херсон та населені пункти області за допомогою ствольної артилерії, мінометів та дронів.