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10 червня 2026, 11:17

РФ вербує через месенджери дівчат для вбивств військових: зафіксовані 6 випадків

10 червня 2026, 11:17
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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З початку року правоохоронці зафіксували шість фактів умисних вбивств українських військових на замовлення російських спецслужб. Одному зі злочинів вдалося запобігти

Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський, передає RegioNews.

За його словами, РФ дедалі частіше використовує неповнолітніх дівчат для вчинення таких злочинів. Через Telegram та інші месенджери куратори знаходять виконавиць, обіцяють їм заробіток і повністю координують їхні дії. Дівчата отримують завдання підшукати на сайтах знайомств військових і запропонувати провести разом дозвілля. Куратори надсилають кошти на оренду квартир, придбання алкоголю та повідомляють місця закладок з метадоном. Під час спілкування військового пригощають алкоголем, в який доданий цей наркотик.

Вигівський нагадав про нещодавні випадки у Житомирській області, де затримали 17-річну дівчину, причетну до вбивства військовослужбовця, та у Харкові, де аналогічні вказівки за гроші виконували дві неповнолітні дівчини. Затримані нестимуть кримінальну відповідальність.

Голова Нацполіції закликав батьків звертати увагу на спілкування дітей у месенджерах, появу невідомих джерел доходів чи оренду житла. Також він звернувся до військовослужбовців із проханням бути обережними під час знайомств через інтернет і повідомляти правоохоронців про будь-які підозрілі ситуації.

Нагадаємо, 17-річну жительку Бердичівського району затримали на Житомирщині 5 червня – за умисне вбивство військовослужбовця ЗСУ. Під час зустрічі вона підсипала у напій військового метадон, після чого втекла. Наступного дня чоловіка знайшли мертвим.

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