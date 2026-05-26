В ніч на 26 травня російські війська атакували місто Ромни на Сумщині

RegioNews із посиланням на ДСНС.

Під прицілом опинилися житловий сектор та об’єкт інфраструктури. Внаслідок обстрілу постраждали три людини.

Через ворожі влучання виникли пожежі. Рятувальникам доводилося тимчасово призупиняти роботу та йти в укриття через загрозу повторних атак. Всі осередки горіння повністю ліквідували.

Нагадаємо, упродовж доби через російські обстріли на Сумщині дістали поранення семеро людей, зокрема три жінки віком 56, 59 та 84 роки у місті Ромни.